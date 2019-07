Real Madrid, Martin Odegaard non rientra ancora nei piani di Zidane: il prestito in Liga per dimostrare il suo valore

Il Real Madrid crede ancora in Martin Odegaard. Ma non è ancora il momento di vestire la camiseta dei blancos. Secondo quanto riportato dal Mirror, il centrocampista norvegese verrà mandato in prestito secco alla Real Sociedad.

Il classe 1998 avrà quindi un’altra occasione per dimostrare il suo talento e mostrare di meritare di far parte dei galacticos.