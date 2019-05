Real Madrid, Zidane in conferenza stampa “allontana” Bale dalle merengues: il suo futuro è lontano dalla Spagna?

Si è stancamente trascinata fino al termine, la disastrosa stagione del Real Madrid. Ricca di delusioni, utile tutt’al più per programmare una nuova annata con ben differenti ambizioni. Da qui la scelta di richiamare Zidane sulla panchina, che con qualche mese di anticipo rispetto alla concorrenza ha iniziato a pianificare il futuro delle merengues.

«In estate ci saranno molti cambiamenti», ha messo in chiaro il tecnico francese più volte in conferenza stampa. Glissando, in quella di ieri, sul futuro di Gareth Bale. Sempre più ai margini del progetto a Madrid, sempre più facilmente con la valigia in mano. La destinazione ancora non è nota, ma con ogni probabilità sarà lontano dalla Spagna.