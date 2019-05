Real, Ramos: «Voglio chiudere la mia carriera a Madrid»

Sergio Ramos ha confermato in conferenza stampa la sua volontà di chiudere la sua carriera al Real Madrid

Nella conferenza stampa indetta alle 17.30, il Capitano del Real, Sergio Ramos, ha confermato la sua volontà di restare a Madrid e di voler chiudere lì la sua carriera.

Ecco le sue parole: «L’offerta della Cina c’è. Non sono uno che mente. Io sono qui, indosso questa maglia e voglio solo questo. Non ho mai pensato di accettare la proposta della Cina. Voglio parlare alla gente del Madrid, io sono Madridista e viglio chiudere qui la mia carriera. Sono qui per vincere e costruire un grande futuro».