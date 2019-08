Rebic, tripletta e show in Germania: Inter e Milan osservano

L’obiettivo di mercato di Milan e Inter Rebic ha messo a segno una tripletta in Coppa di Germania con la maglia dell’Eintracht

Nonostante le voci di mercato che circolano attorno al futuro di Ante Rebic, l’attaccante dell’Eintracht Francoforte non si distrae. Tre gol in 12 minuti in Coppa di Germania per il croato.

La sua tripletta ha permesso all’Eintracht di vincere in casa del Sportverein Waldhof Mannheim 07 5-3. Milan e Inter, entrambe desiderose di ingaggiarlo, osservano interessate le sue prodezze.