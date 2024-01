Reggiana, Nesta: «Ecco perché è sfumato Pafundi»

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo sfumato di Simone Pafundi

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo sfumato di Simone Pafundi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Speriamo di portare a casa qualcosa di buono, tutti cercano la punta e chi l’ha presa l’ha pagata cara come il Pisa con Bonfanti, oppure devi essere una piazza appetibile che può puntare in alto. Pafundi ha fatto le sue scelte e noi altre, ci abbiamo provato, ho anche forzato un po’, ma se uno non è convinto allora è meglio che non venga. Gli faccio un in bocca al lupo. Angori lo avevamo puntato come rinforzo per avere quella zona coperta a prescindere da tutto. Se dovesse capitare a tiro qualcosa di buono arriverà un rinforzo, ma dipende sempre dal prezzo. Pajac, a meno che non succeda qualcosa di grave, rimane con noi. Pettinari? Lui è in uscita. Lo sanno tutti e lo sa anche lui».