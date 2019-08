Reggina, che colpo! Denis ad un passo dalla firma

Reggina: il club calabrese ad un passo dall’attaccante ex Napoli e Atalanta: German Denis è vicinissimo a tornare i Italia

La Reggina è vicinissima a piazzare un colpo sensazionale per la Lega Pro. Il club calabrese, infatti, sta lavorando all’acquisto di German Denis, attaccante argentino ex di Napoli, Atalanta e Udinese.

El Tanque ha disputato delle ottime stagioni in Serie A, collezionando 241 presenze con 73 gol. Secondo Il Corriere dello Sport mancherebbe poco per la firma sul contratto dell’argentino, che si appresta a tornare in Italia.