Reggina, ufficiale: colpaccio German Denis! – VIDEO

La Reggina ha piazzato il colpo German Denis. Il centravanti torna in Italia e firma con il club amaranto: è ufficiale

German Denis torna in Italia. Il centravanti argentino ex Atalanta e Napoli riparte dalla Serie C. Il giocatore ha accettato l’offerta della Reggina.

«Per il club. Per la sua maglia. Per la città. Per la sua gente. Andiamo a vincere, insieme» recita il video di presentazione pubblicato dalla società di Reggio Calabria.Nella nostra Serie C Denis ha già giocato nella stagione 2002/03 con il Cesena, siglando 3 reti in 29 presenze. Ora la nuova avventura con la Reggina.