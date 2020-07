Reggina, Viviano si propone: «Ho dato la mia disponibilità»

Il portiere Emiliano Viviano sarebbe vicino alla Reggina, neo promossa in Serie B

La Reggina, in vista della prossima Serie B, vuole costruire una grande. Dopo l’acquisto di Jeremy Menez è alla ricerca di nuovo elementi d’esperienza e qualità. Per la porta il nome sarebbe quello di Emiliano Viviano, che ha vestito le maglie di Sampdoria e Spal. Lo stesso estremo difensore ha parlato della trattativa alla Gazzetta del Sud.

DISPONIBILITA – «Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perché Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare».