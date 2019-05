Pepe Reina consiglia al compagno di Nazionale Casillas di ritirarsi. Ecco le sue dichiarazioni

Pepe Reina e Iker Casillas, i due portieri della Nazionale spagnola che insieme hanno condiviso gioie e trofei. Proprio l’ex portiere del Real Madrid, a causa di un attacco di cuore, ha fatto prendere un bello spavento al mondo intero. A questo proposito, il portiere del Milan ha voluto dare un consiglio al suo compagno di Nazionale attualmente al Porto.

Ecco le sue parole «L’ho visto sollevato, felice, perché alla fine tutto rimarrà solamente un grande spavento. E poi è consapevole che questo gli permetterà di avere più tempo per sua moglie e i suoi figli”. Parole che fanno presagire ad una decisione (ormai inevitabile) di un ritiro?. Oltre a queste parole però Reina consiglia Casillas: “È una cosa che succederà a tutti noi. E lui si ritirerebbe al top, ancora competitivo e lottando per tutti gli obiettivi. E se se guarda indietro, non può che essere orgoglioso di quello che ha fatto. Iker ha abbastanza soldi per sette generazioni!»