In conferenza stampa Reina presenta Lazio-Salernitana e torna sulla questione degli oggetti lanciati

In conferenza stampa Pepe Reina ha presentato Lazio–Salernitana ed è tornato sulla questione degli oggetti lanciati. Ecco le sue parole

MENTALITÀ – «Qualcosa sicuramente dopo Verona è cambiato. Quasi sempre i confronti diretti nello spogliatoio e le riunioni tra di noi fanno soltanto bene. Credo che la squadra abbia capito l’importanza di giocare con la stessa grinta contro ogni avversario. Ogni partita deve essere una finale per noi: si ragiona meglio senza pensare troppo in avanti, bisogna pensare settimana dopo settimana»

OGGETTI LANCIATI – «È un problema sociale, non di calcio. In Inghilterra non succede mai, qui invece sì e sempre sugli stessi campi. Facciamoci una domanda»

IMMOBILE – «È un calciatore determinate, ha scritto la storia. Ha una facilità di segnare che è rara, per noi è vita»