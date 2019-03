Reina immobilizzato: ecco lo scherzo dello spogliatoio del Milan al portiere – VIDEO

Momenti di ilarità a Casa Milan. Durante l’ultimo allenamento rossonero il portiere Pepe Reina è stato immobilizzato su un lettino da Donnarumma e altri compagni di squadra. Il portiere spagnolo, in aggiunta, è stato avvolto da una pellicola trasparente che lo teneva fermo, in trappola.

Grande risate all’interno dello spogliatoio con lo scherzo che è stato prontamente filmato e postato da Samu Castillejo sui suoi canali social.

Pepe Reina being plastic wrapped to a table…Never let your guard down at Milanello 😂

📹: @SamuCastillejo pic.twitter.com/IOAPUg4tFJ

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 29, 2019