Rennes PSG: Camavinga trascina i suoi e strega l’Europa

Camavinga ha disputato una prestazione sublime in Rennes-PSG. Appena sedicenne, ha trascinato i suoi alla vittoria

Da un lato sta facendo discutere il crollo del PSG in casa del Rennes, dall’altro si sta sparando della prestazione surreale di Camavinga, talento appena sedicenne dei padroni di casa.

Schierato davanti alla difesa, il talento francese ha fatto una gara incredibile, in cui ha dimostrato grande responsabilità in fase di impostazione, mobilità e elevata precisione. Un assist (bellissimo lancio nel gol di De Castillo), 40 passaggi (97% riusciti), 3 lanci lunghi azzeccati. Oltre a ciò, grande tenuta difensiva con 10 duelli vinti e 6 falli provocati. Uno nella slide di sopra: gioca in verticale e si butta nello spazio per chiudere il triangolo. Sentiremo parlare di lui.