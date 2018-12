Renzi gioca Fiorentina-Juventus: «Tutta Italia tiferà Viola!»

Le parole di Matteo Renzi nel giorno di Fiorentina-Juventus con parole al miele rivolte all’ex Bernardeschi e al talento viola, Chiesa

Matteo Renzi prova a giocare in anticipo Fiorentina-Juventus. L’ex presidente del Consiglio dei ministri italiano, notoriamente di fede viola, sarà probabilmente al Franchi questa sera per l’anticipo della giornata numero 14 di Serie A tra le due formazioni. Sarà la prima volta di Fiorentina-Juventus dopo la tragedia di Davide Astori e in molti ricorderanno la levataccia dei calciatori della Juventus reduci dalla trasferta di Champions contro il Tottenham per essere presenti all’ultimo saluto nei confronti dell’ex compagno di Nazionale.

Renzi ha parlato della partita di questa sera nel corso dell’intervista che ha rilasciato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ma non solo, visto che l’ex premier ha trovato il tempo anche per alcune battute nei confronti di Federico Bernardeschi, ex viola e oggi alla Juventus, e Federico Chiesa, che potrebbe in futuro fare lo stesso percorso. Ma Renzi non la pensa in questa maniera: «Chiesa resterà alla Fiorentina, mentre penso che Bernardeschi penso che sia un professionista, non riesco a parlarne male. E’ necessario che vincano i viola per salvare il campionato, altrimenti lo scudetto sarebbe già assegnato alla Juventus. Tutta Italia tiferà Fiorentina questa sera».