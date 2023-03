Retegui, parla Crespo: «Ha iniziato bene, ma deve avere pazienza e fare ancora strada»

Le parole di Hernan Crespo su Retegui: «Il paragone con Batistuta è esagerato, ma non poteva iniziare meglio di così»

Intervistato da Gazzetta.it, Hernan Crespo ha parlato di Mateo Retegui, nuovo attaccante della nazionale azzurra. Di seguito le sue parole.

«Non avrebbe potuto cominciare meglio. Però mi sento di dire che deve fare ancora parecchia strada e la gente deve avere pazienza con lui. Si vede che arriva da un altro mondo, perché il calcio in Argentina è completamente diverso da quello italiano. Ha bisogno di conoscere prima di tutto i nuovi compagni: non bastano pochi giorni di ritiro per entrare completamente in sintonia con l’ambiente. Conosco Retegui e sostengo che l’Italia abbia fatto benissimo a convocarlo e a lanciarlo. Ora bisogna proteggerlo e non mettergli troppa pressione addosso. Il paragone con Batistuta? É un po’ esagerato: Batistuta ha fatto tanto, tantissimo. Retegui ha appena cominciato. Vogliamo lasciargli il tempo di crescere?»