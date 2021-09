Retroscena Liverpool: «Klopp e Milner hanno sfiorato la rissa»

L’ex difensore del Liverpool Klavan ha svelato un retroscena tra Klopp e Milner risalente al 2017

Ragnar Klavan, ex difensore del Liverpool passato anche per il Cagliari, in una intervista riportata dal Mirror ha svelato un retroscena su Klopp e Milner risalente al 2017.

«Ricordo che Klopp e Milner, dopo il pareggio contro il Sunderland di quell’anno, arrivarono quasi alla rissa. Mi ricordo che era il periodo di Santo Stefano. Iniziarono a litigare in maniera furiosa, ma poi Milner si tirò indietro. In quel momento abbiamo visto negli occhi del mister la volontà di arrivare fino in fondo, anche allo scontro fisico, per dimostrare il proprio punto di vista. In quel momento era davvero molto sotto pressione. Penso si chiedesse cosa avrebbe fatto dato che era il mister di una squadra come il Liverpool. Era il mio primo anno in Reds, il secondo di Klopp. Sentiva la pressione».