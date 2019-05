In serata è attesa la decisione sull’ammissibilità o l’inammissibilità della richiesta del club bianconero di riavere lo scudetto 2006

La Juve ci sta provando in tutti i modi a riavere indietro lo scudetto del 2006 assegnato all’Inter dopo lo scandalo Calciopoli. Oggi c’è stata l’arringa conclusiva dell’avvocato della Juve, Luigi Chiappero, che ha chiuso il suo intervento affermando: «Quando immagini Moggi che telefona immagini Moggi, quando immagini Facchetti che telefona pensi a un signore per bene che con grande eleganza ci ha fatto vincere in Europa. Questa è la differenza». In serata è attesa la decisione sull’ammissibilità o l’inammissibilità della richiesta del club bianconero.

L’Inter si difende asserendo che: «Si propone sempre lo stesso quesito senza tenere conto di quello che hanno detto in tutti questi anni tutti i giudici» per bocca della professoressa Luisa Torchia, facendo riferimento a tutte le sentenze amministrative, sportive e ordinarie su ‘Calciopoli’. La Torchia ribadisce poi che il «Comunicato del commissario straordinario non fu un provvedimento e quindi non è impugnabile».