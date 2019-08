Ribery Fiorentina, messaggio social per l’ex Bayern – FOTO

Nella giornata di oggi, la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Franck Ribery. L’ex Bayern ha da poco pubblicato un post su Twitter nel quale ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore viola.

Le sue prime parole: «Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici»

Hello Fiorentina. 🙌🏼 A new chapter for me and my family is beginning. Blessed and happy to sign a new contract at a great club in a great city. 🙏🏼 Looking forward to the future with my new teammates and all the fantastic fans here. 💪🏼 #ForzaViola https://t.co/kIoVU6sxHL

— Franck Ribéry (@FranckRibery) August 21, 2019