Ribery non si nasconde: «Ieri tensione incredibile in tribuna»

Franck Ribery ha parlato ai canali ufficiali viola delle emozioni vissute ieri in tribuna durante Sassuolo-Fiorentina

Ai canali ufficiali ella Fiorentina Franck Ribery ha esternato le proprie sensazioni ed emozioni vissute dalla tribuna del Mapei Stadium durante la sfida al Sassuolo.

«Castrovilli ha esultato facendo il numero 7 con le mani, sono molto felice per la vittoria, visto che quella di ieri era una partita molto importante per noi. Vogliamo sempre ottenere i 3 punti, ma è sempre complicato e non è mai facile: avevo una tensione incredibile in tribuna»