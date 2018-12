Cristiano Ronaldo domina anche la classifica delle ricerche su Google del 2018: il portoghese il giocatore più cercato dagli utenti, al primo posto invece c’è la parola “Mondiali”…

La fine dell’anno è sempre il momento più propizio per i bilanci, specie quelli relativi ai personaggio che più degli altri hanno fatto la differenza. Di sicuro per il momento ha fatto parecchio la differenza in casa Juventus (se non altro in termini economici) Cristiano Ronaldo, che però può vantare un altro – tra i tanti – primati della sua carriera: nel 2018 è stato infatti il personaggio calcistico più cercato su Google in Italia. L’ex asso del Real Madrid, soprattutto a partire dal suo passaggio in bianconero a luglio, ha dominato le ricerche risultando secondo soltanto ad altri due termini (ma in questo caso non parliamo di personaggi in carne ed ossa): il primo di questi in assoluto è stato “Mondiali” e forse capirete il perché da soli.

Tra i personaggi più cercati nel mondo del calcio (ma, putroppo, in assoluto quest’anno) c’è stato anche l’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparsi lo scorso 4 marzo improvvisamente per un malore in albergo a poche ore dalla sfida contro l’Udinese, al quinto posto in assoluto. Curiosità: tra le domande più comuni, rimanendo in tema calcio, effettuate dagli utenti a Google quest’anno c’e stata quella relativa al perché i giocatori fossero scesi in campo (è successo qualche giorno fa appena) in Serie A con un segno rosso in faccia. Rispondiamo noi, così non vi sprecate a cercare il motivo: è successo lo scorso 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.