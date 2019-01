Avventura calcistica esotica per Kevin Constant: l’ex Milan lascia il Sion per giocare in Iran con il Tractor Sazi.

Nella carriera calcistica di Kevin Constant ci sono anche 4 anni e mezzo di Serie A con le maglie di Chievo, Genoa, Milan e Bologna. Il giocatore francese a 31 anniha deciso di lasciare gli svizzeri del Sion e l’Europa per trasferirsi in Asia, per l’esattezza in Iran con il Tractor Sazi.

Constant, che in rossonero ha collezionato complessivamente 57 presenze (45 in Serie A) senza mai realizzare una rete, secondo quanto riporta “Sky Sport”, ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo con la compagine asiatica, e guadagnerà complessivamente un milione e mezzo di euro. L’annuncio del trasferimento è stato dato dal nuovo club del francese.

kevin constant, AC Milanın eski futbolcusu Traktör de!

welcome Kevin Constant to Tractor! pic.twitter.com/tg4X5znpz5 — TRACTOR FC (@TractorOfficial) January 4, 2019

