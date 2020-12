Ricorso Juve Napoli, oggi la decisione del Collegio di Garanzia del Coni: le ultime

Ricorso Juve Napoli: De Laurentiis convinto di spuntarla alla fine. Oggi la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Le ultime

Questo pomeriggio è attesa l’udienza al Coni presso le sezioni congiunte del Collegio di Garanzia, che dovrà decidere sul ricorso del club del presidente De Laurentiis. Il numero uno del Napoli chiede di recuperare la partita dello Stadium con la Juventus e di avere indietro il punto di penalizzazione. Il club bianconero e la Figc, quest’ultima come da prassi, hanno deciso di non costituirsi.

ADL al terzo tentativo è convinto di vincere, qualora non ci riuscisse sarebbe pronto a ricorrere al TAR del Lazio. Il patron partenopeo, racconta il Corriere dello Sport, ha aggiunto un avvocato cassazionista e professore di Diritto sportivo al suo collegio difensivo. Mente Tuttosport racconta come in caso di ribaltone ci sarà il problema della data di recupero: non ce ne sono teoricamente fino a maggio.