Riecco Higuain: prima apparizione pubblica del Pipita in Argentina

Prima apparizione pubblica per Gonzalo Higuain. Video-lezione tattica ai giovani del River Plate per l’attaccante della Juve

Toh, chi si rivede! Il Pipita Higuain, volato in Argentina da circa un mese dopo l’allarme Covid-19, soprattutto per stare vicino alla mamma malata, è comparso quest’oggi, per la prima volta da quando ha lasciato la Juve, in video.

Come riferisce Olé, il giocatore della Juve ha tenuto una lezione online ai giovani talenti del River Plate, suo vecchio club (segnali di futuro?). I ragazzi tra i 12 e i 21 anni lo hanno ascoltato con orgoglio. Tanti occhi lucidi quando il Pipita è apparso sui loro schermi. Avrebbe dovuto parlare per 40 minuti, l’incontro virtuale è durato un’ora e mezza.