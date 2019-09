Rigoni Sampdoria: ecco quando l’argentino arriverà in Italia. L’ex attaccante dell’Atalanta è il nuovo rinforzo per Di Francesco

La Sampdoria sistema il parco attaccanti, dopo il mancato arrivo di Simeone, nuovo acquisto del Cagliari. Il club di Massimo Ferrero ha quindi chiuso la trattativa per Emiliano Rigoni, ex attaccante dell’Atalanta.

L’argentino è ancora in Russia, e domani dovrebbe arrivare in Italia per le consuete visite mediche e la firma. Operazione in prestito, con obbligo di riscatto, per un totale di 10 milioni di euro.