Dopo esser stata sanzionata dall’Antitrust, Altroconsumo ha lanciato una campagna per avere il rimborso Sky Calcio

L’associazione Altroconsumo, ha avviato la campagna “Chiedi il rimborso per il pacchetto Sky Calcio”. Il motivo risiede nel fatto che l’emittente televisiva è stata sanzionata per 7 milioni di euro dall’Autorità dell’Antitrust per non aver dato informazioni adeguate sul pacchetto calcio. Sky ha fatto credere ai nuovi e ai vecchi clienti di poter assistere a tutte le partite del campionato di Serie A.

Ma non solo: «Sky ha costretto i vecchi abbonati a scegliere tra due opzioni, entrambe svantaggiose. La prima mantenere il contratto con gli stessi addebiti dell’anno precedente nonostante una minore offerta; la seconda recedere dal contratto, sostenendo il pagamento di penali e la restituzione di ogni sconto o promozione fruito». Ecco quello che si legge sul sito di Altroconsumo. Unendosi quindi all’associazione, l’utente può chiedere indietro a Sky quello che ha pagato di troppo a causa del campionato “spezzatino”. Ecco il link per chiedere il rimborso Sky Calcio: Altroconsumo Rimborso Sky Calcio