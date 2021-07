Rinnovo Chiellini, prosegue la trattativa con la Juventus

Giorgio Chiellini sta trattando con la Juve per il rinnovo contrattuale. La volontà delle parti è comune ma manca ancora l’accordo di massima

Mancherebbe ancora l’accordo di massima tra Giorgio Chiellini e la Juventus per il rinnovo di contratto con il difensore, campione d’Europa con l’Italia. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sarebbe ancora tutto da decidere.

La volontà delle parti sarebbe comune: sia Chiellini che la Juve vorrebbero continuare il percorso insieme e la trattativa al momento non è in dubbio. Il difensore è però l’unico giocatore dell’Italia a non avere ancora un contratto in essere per la prossima stagione.