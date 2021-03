Gli agenti di Lautaro Martinez sono a Milano per definire il rinnovo del Toro ma il faccia a faccia è stato rinviato: il motivo

Gli agenti di Lautaro Martinez, in particolare Beto Yaque, si trovano a Milano per definire con l’Inter i termini del rinnovo dell’argentino.

Come riporta Tuttosport, la visita dei rappresentanti del bomber argentino doveva servire per definire gli ultimi dettagli col club nerazzurro, ma il Covid che ha colpito gran parte della dirigenza dell’Inter “ha costretto gli interessati arinviare il faccia a faccia, con aggiornamenti arrivati solamente via telefono.