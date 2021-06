Rinnovo Mancini: la Roma pronta a prolungare il contratto al difensore

Dopo l’esclusione dall’Europeo, Gianluca Mancini è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Roma. I dettagli

Gianluca Mancini sta smaltendo in questi giorni la delusione per l’esclusione dall’Europeo da parte di Mancini tra messaggi social dei tifosi e telefonate “inaspettate. José Mourinho infatti ha chiamato il difensore giallorosso. D’altronde, questi sono i giocatori che piacciono allo Special One. Gente di personalità forte, come gli obiettivi che s’infittiscono per il centrocampo e hanno come denominato- re comune la capacità di guidare gli altri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha intenzione di blindare il difensore, per fargli cominciare il ritiro di luglio con un rinnovo di contratto (fino al 2025) già firmato. Al momento, l’ingaggio del difensore (circa 1,6 milioni) non è all’altezza del ruolo che occupa nella squadra. Inutile dire, quindi, che è ragionevole pensare che lo stipendio dovrà essere almeno raddoppiato, anche se per venirsi incontro ci potrebbero essere un paio di strade classiche: i bonus facili e la possibilità d’inserire una clausola rescissoria. Ma non “impossibile”, stile quella di 80 milioni che ha accettato Ibanez, bensì una ragionevole – nell’ordine di 30- 40 milioni – che consenta a entrambe le parti di valutare un eventuale futuro altrove, magari nei prossimi anni.