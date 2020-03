Rinnovo Dries Mertens: fumata bianca vicina. Le cifre dell’accordo tra il Napoli e l’attaccante belga

Il Napoli è vicino all’accordo con Dries Mertens per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno. L’attaccante belga firmerà un biennale a 4,5 milioni di euro più un milione di bonus e un premio di due milioni alla firma.

Come riportato da Tuttosport, a fine carriera Mertens entrerà a far parte del club come dirigente o supervisore del settore giovanile.