Milinkovic Savic, rinnovo in salita per il Sergente: le ultime

Rinnovo in salita per Milinkovic Savic con la Lazio, il Sergente non vuole parlare con Lotito almeno non prima del Mondiale

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea dei biancocelesti è quella di una cessione stile Bremer. Un tacito accordo sul rinnovo per una cessione sicura in estate, ma a cifre più basse rispetto ai 100 milioni richiesti fino a oggi.