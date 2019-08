Rinnovo Milinkovic Savic, Lotito progetta di blindarlo alla Lazio

Rinnovo Milinkovic Savic, Lotito adesso progetta di blindarlo alla Lazio: cifre e tempistiche per la firma sul contratto

La Lazio e Milinkovic Savic da tempo non erano così vicini. Lotito in estate lo ha trattenuto resistendo alle lusinghe del mercato, il centrocampista serbo ha con un assist al bacio per Immobile ed una prestazione maiuscola all’esordio in campionato.

E ora, tra le parti, è ora di rinnovare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Lotito sta preparando una nuova offerta per il giocatore. Proprio nei giorni in cui Kezman, agente del serbo, è a Roma per il giovane difensore Pavlovic. A settembre, insomma, Milinkovic Savic potrebbe allungare l’accordo con tanto di adeguamento dello stipendio.