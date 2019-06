Daniele Rugani proseguirà la sua avventura con la Juve: pronto il rinnovo fino al 2024 per il difensore bianconero

La Juve crede fortemente nella crescita di Daniele Rugani. Come testimonia il rifiuto, la scorsa estate, dell’allettante proposta del Chelsea. Altra prova della fiducia nei confronti del difensore è il rinnovo che presto sarà ufficiale. L’ex Empoli, infatti, vedrà il suo contratto prolungato di un anno (fino al 30 giugno 2024) con conseguente ritocco all’ingaggio di 3 milioni.

Ma non sarà il solo a rinnovare in casa Juve. Pronto un altro prolungamento del contratto, sempre fino al 2024, per il centrocampista Rodrigo Bentancur.