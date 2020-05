Ripresa allenamenti Premier League, nei prossimi giorni il via libera ai ‘contatti’. Da lunedì si tornerà alla normalità?

Gradualmente si ritornerà alla normalità, anche durante le sessioni di allenamento. La Premier League si prepara alle nuove misure che il Governo attuerà nei prossimi giorni anche per gli sport di squadra.

Come riportato dalla BBC, il Governo ha confermato che i sarà una discussione in merito e che le linee guida per la fase successiva sono in attesa dell’approvazione. Da lunedì, probabilmente, si tornerà alla normalità e ai classici contatti, tackle compresi.