Ripresa Premier League, l’obiettivo è ripartire a metà giugno. Non ci sono limiti per la chiusura dell’attuale stagione

L’obiettivo è ripartire il prima possibile, anzi: la data fissata è per metà giugno, anche se non ci sono conferme ufficiali. La Premier League, dunque, vuole assolutamente ripartire e concludere questa stagione.

Nell’assemblea svoltasi ieri in video-conferenza è arrivato un interessante aggiornamento: non ci saranno date limite per la chiusura della stagione, ma si vuole tornare in campo il prima possibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.