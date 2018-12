Pubblicato il bilancio del Siviglia: il quasi scontato riscatto di André Silva dal Milan porterà nelle tasche rossonere 39 milioni di euro oltre ai 4 già incassati per il prestito oneroso…

Aver perso un attaccante del calibro di André Silva, giocatore su cui oltre un anno fa il Milan aveva obiettivamente investito tanto, non è stata una mossa condivisa da tutti i tifosi rossoneri, specie alla luce delle ottime prestazioni messe in mostra quest’anno dall’attaccante portoghese con la maglia del Siviglia. A suon di gol e prestazioni Silva si sta conquistando un posto d’onore nel calcio spagnolo, tanto da aver già fatto sbilanciare ad oltranza i dirigenti del suo nuovo club, che hanno ribadito più volte come l’intenzione sia quella di riscattarlo (il giocatore è al momento in prestito con diritto di riscatto, appunto) anche prima della fine della stagione. Un peccato per il Milan, probabilmente, ma pure un grandissimo affare in termini economici e di Fair Play Finanziario, come più chiaro da qualche ora.

Il Siviglia infatti nella giornata di ieri ha pubblicato i propri bilanci ufficiali relativi all’anno che si sta per concludere: tra le varie cifre riportate, quella relativa ad André Silva svela i restanti dettagli dell’operazione imbastita sul finire della sessione estiva di mercato col Milan. Ai 4 milioni di euro per il prestito oneroso, il club spagnolo ne aggiungerà la bellezza di altri 39 per il riscatto del portoghese: si tratta di una cifra persino superiore a quella sin qui ventilata dai media italiani (38 circa). In totale il Milan si metterà allora in tosca per Silva 43 milioni di euro, scrivendo a bilancio (se tutto andrà come deve andare) una bella plus-valenza, al netto degli ammortamenti, considerato che il giocatore era stato pagato nell’estate del 2017 dal Porto circa 40 milioni di euro. Può andare pure bene così.