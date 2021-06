Riscatto Tomori: affare fatto tra Milan e Chelsea. I dettagli

Tomori-Milan: affare ad un passo. Tra oggi e domani il club di Via Aldo Rossi effettuerà il riscatto dal Chelsea per circa 28 milioni di euro

Il Milan è ad un passo da chiudere la trattativa per Fikajo Tomori con il Chelsea. Il club di Via Aldo Rossi verserà una cifra pari a 28 milioni di euro (a rate).

Per il difensore di talento inglese è pronto un quinquennale sino al 30 giugno 2026. Il classe ’97 sarà affiancato da Kjaer ma probabilmente anche da Alessio Romagnoli. Secondo la Gazzetta dello Sport per il centrale difensivo azzurro verranno avviati i contatti molto presto (contratto in scadenza il 30 giugno 2022).