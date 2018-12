Delirio nel finale di Cagliari-Roma: nel giro di pochi secondi Mazzoleni espelle Srna e Faragò per proteste

Succede di tutto nel finale di Cagliari-Roma. A pochi minuti dal fischio finale, e poco dopo il 2-1 di Ionita, Faragò viene espulso per doppia ammonizione dopo il brutto intervento su Olsen. E pochi secondo dopo, Srna riceve il rosso diretto per proteste. Il Cagliari chiude quindi la partita in 9 contro 11. I due calciatori del Cagliari salteranno la sfida contro il Napoli di domenica prossima. Probabile assente nella sfida del Sardegna Arena anche Maran che è stato allontanato dal campo per proteste.