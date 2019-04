Juve-Ajax e Barcellona-Manchester United: ecco le due partite in programma stasera nei quarti di Champions League

In programma stasera due partite dall’alto tasso di spettacolarità e emozione come il ritorno dei quarti di Champions League impongono. Juve-Ajax e Barcellona-Manchester United, infatti, si sfideranno a partire dalle ore 21 per accedere alle semifinali della coppa europea più importante. I bianconeri ripartono dall’ 1-1 della Johan Cruyff Arena. Risultato maturato grazie ai gol del solito Cristiano Ronaldo e di David Neres. La squadra di Allegri è obbligata a vincere o sperare di pareggiare 0-0. Con l’1-1 si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Compito sicuramente più difficile quello del Manchester United, chiamato a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Pogba e compagni devono espugnare il Camp Nou (impresa riuscita a nessuno negli ultimi anni) per continuare ad alimentare i propri sogni di gloria.

JUVE-AJAX 1-2

pt 28′ Ronaldo, 34′ Van de Beek; st 20′ De Ligt

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 3-0

pt 15′, 19′ Messi; st 16′ Coutinho