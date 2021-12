Risultati e classifica Serie A live: Lazio-Genoa apre la giornata

Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 17 e domenica 19 dicembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Penultimo turno del girone d’andata che scatta dall’Olimpico con la sfida in “stato di crisi” tra Lazio e Genoa, prima del testacoda per eccellenza che vedrà l’Inter all’Arechi. Sabato si parte con il botto e un Atalanta-Roma che promette spettacolo, mentre Juve e Cagliari non possono fallire i rispettivi appuntamenti notturni. Domenica sarà poi un lento carburare tra centro e bassa classifica prima del big match di San Siro tra Milan e Napoli.

Venerdì 17 dicembre

Lazio-Genoa 0-0 LIVE

Salernitana-Inter ore 20.45

Sabato 18 dicembre

Atalanta-Roma ore 15

Bologna-Juventus ore 18

Cagliari-Udinese ore 20.45

Domenica 12 dicembre

Fiorentina-Sassuolo ore 12.30

Spezia-Empoli ore 15

Sampdoria-Venezia ore 18

Torino-Hellas Verona ore 18

Milan-Napoli ore 20.45

CLASSIFICA

Inter 40

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Juventus 28

Roma 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8

ATTIVA SUBITO DAZN PER GUARDARE TUTTA LA SERIE A