Risultati classifica Serie A LIVE: il programma dell’ultima giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentottesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 20 e domenica 22 maggio: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ultima giornata di campionato con occhi puntati sul duello Scudetto tra Milan e Inter che si definirà nel tardo pomeriggio di domenica tra San Siro e il Mapei Stadium. Turno che in realtà scatterà di venerdì con l’anticipo tra Toro e Roma per favorire i giallorossi nella preparazione alla finale di Conference League. Sabato dedicato alla restante corsa europea tra Fiorentina, Atalanta e Lazio, mentre a chiudere i brividi salvezza tra Salernitana e Cagliari.

Venerdì 20 maggio

Torino-Roma ore 20.45

Sabato 21 maggio

Genoa-Bologna ore 17.15

Atalanta-Empoli ore 20.45

Fiorentina-Juventus ore 20.45

Lazio-Verona ore 20.45

Domenica 22 maggio

Spezia-Napoli ore 12.30

Inter-Sampdoria ore 18

Sassuolo-Milan ore 18

Salernitana-Udinese ore 21

Venezia-Cagliari ore 21

CLASSIFICA

Milan 83

Inter 81

Napoli 76 (in Champions League)

Juventus 70 (in Champions League)

Lazio 63 (in Europa League)

Roma 60

Atalanta 59

Fiorentina 59

Hellas Verona 52

Torino 50

Sassuolo 50

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Spezia 36

Sampdoria 36

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28 (retrocesso in B)

Venezia 26 (retrocesso in B)

