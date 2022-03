Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentesima giornata di Serie B che si svolgerà tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto non si ferma e vive un nuovo turno infrasettimanale che aprirà i battenti con il big match tra Brescia e Benevento. In contemporanea in campo anche il Lecce che va a Cosenza e il Frosinone a Crotone, mentre appena poco più tardi toccherà al Monza sfidare l’Alessandria in terra piemontese. Nel mercoledì ci sarà poi spazio per la Cremonese e la capolista Pisa che metterà a dura prova il proprio primato ad Ascoli.

Martedì 15 marzo

Como-Ternana 1-0 LIVE (37′ La Gumina)

Crotone-Frosinone 1-0 LIVE (14′ rig. Maric)

Cittadella-Reggina 0-0 LIVE

Brescia-Benevento 2-1 LIVE (2′ Bisoli, 21′ Tello, 32′ Moreo)

Vicenza-Parma 0-1 LIVE (32′ Tutino)

Cosenza-Lecce 1-1 LIVE (2′ Coda, 44′ Larrivey)

Alessandria-Monza ore 20.30

Mercoledì 16 marzo

Cremonese-Pordenone ore 18.30

Perugia-Spal ore 18.30

Ascoli-Pisa ore 18.30

CLASSIFICA

Pisa 55

Lecce 54

Cremonese 53

Brescia 52

Monza 51

Benevento 50

Frosinone 48

Ascoli 46

Perugia 45

Cittadella 43

Reggina 39

Ternana 37

Como 37

Parma 35

Spal 31

Alessandria 25

Cosenza 23

Vicenza 21

Crotone 16

Pordenone 13

