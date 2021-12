Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

La settimana made in England si colora di un turno infrasettimanale con l’incombente pericolo covid però ad aleggiare. Si parte di martedì con la capolista City ad ospitare il Leeds di Bielsa, mentre di mercoledì gli occhi saranno principalmente puntati sulla sfida in chiave Champions tra Arsenal e West Ham. Chiusura col botto giovedì: il Tottenham di Conte in quel di Leicester, Chelsea all’esame Benitez e Liverpool ad Anfield al cospetto del Newcastle. Rinviata per il focolaio covid la sfida dello United.

Martedì 14 dicembre

Brentford-Manchester Utd rinviata

Norwich-Aston Villa 0-1 LIVE (35′ Ramsey)

Manchester City-Leeds 2-0 LIVE (8′ Foden, 13′ Grealish)

Mercoledì 15 dicembre

Brighton-Wolverhampton ore 20.30

Crystal Palace-Southampton ore 20.30

Burnley-Watford ore 20.30

Arsenal-West Ham ore 21

Giovedì 16 dicembre

Leicester-Tottenham ore 20.30

Chelsea-Everton ore 20.45

Liverpool-Newcastle ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 38

Liverpool 37

Chelsea 36

West Ham 28

Manchester United 27

Arsenal 26

Tottenham 25

Leicester 22

Wolverhampton 21

Brighton 20

Brentford 20

Aston Villa 19

Crystal Palace 19

Everton 18

Southampton 16

Leeds 16

Watford 13

Burnley 11

Norwich 10

Newcastle 10