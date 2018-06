Contrariamente a quanto fatto negli ultimi anni, gli uomini di Spalletti faranno il ritiro esclusivamente ad Appiano Gentile

L’Inter ha reso ufficiali le prime date significative del ritiro estivo 2018. Gli uomini di Spalletti, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, svolgeranno tutto il ritiro ad Appiano Gentile con sedute a porte chiuse. Si comincia il 9 luglio, ecco il comunicato ufficiale: «La stagione 2018/19 della prima squadra nerazzurra partirà dal Centro Sportivo Suning il 9 luglio 2018 con il ritiro che, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, si svolgerà interamente all’interno del centro di allenamento nerazzurro».

«A segnare il ritmo della preparazione saranno non solo le sedute di allenamento, ma soprattutto le partite amichevoli che la squadra giocherà durante tutto il periodo estivo. Proprio le gare amichevoli rappresenteranno il principale momento di incontro tra i tifosi e la squadra, che per avvicinarsi sempre più ai propri fan ha in programma una serie di appuntamenti, vicino e lontano da Milano, che verranno presentati nelle prossime settimane. Le sedute di allenamento all’interno del Centro Sportivo Suning in Memoria di Angelo Moratti saranno a porte chiuse, come usualmente avviene durante la stagione e l’accesso al centro sportivo sarà riservato solamente agli ospiti che il club selezionerà per eventi speciali dedicati».

La prima amichevole e quindi la prima occasione d’incontro con i tifosi sarà il 14 luglio 2018. Per la precisione a Lugano presso lo Stadio Cornaredo, dove i nerazzurri affronteranno in amichevole la squadra di Super League alle ore 20.00. La gara sarà un’occasione speciale per entrambi i Club, che si sfideranno nel contesto della 110 Summer Cup, ideata per celebrare lo speciale anniversario delle due prestigiose società.