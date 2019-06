Ritiro Hellas Verona 2019: si parte il 10 luglio, tutte le date

Per la terza volta consecutiva l’Hellas Verona inizierà la nuova stagione a Primiero: la località trentina ospiterà la compagine di Juric

La nuova stagione dell’Hellas Verona che coinciderà con il ritorno degli scaglieri in Serie A, inizierà esattamente come da due anni a questa parte a Primiero San Martino Di Castrozza. La squadra di Juric ha scelto la località trentina come sede del ritiro che si svolgerà dal 10 al 21 luglio.

I gialloblù saranno nuovamente ospiti dell’Hotel Luis nel periodo della preparazione alla prossima Serie A 2019/20, con le consuete amichevoli i cui dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.