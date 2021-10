La Sampdoria resterà in ritiro a Coccaglio (Brescia) da lunedì a venerdì: decisione presa dopo la pesante sconfitta contro il Torino

Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, la Sampdoria resterà in ritiro a Coccaglio, in provincia di Brescia, da lunedì a venerdì.

La decisione è stata presa dopo la pesante sconfitta incassata dalla formazione blucerchiata contro il Torino.