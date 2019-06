Ritiro Udinese 2019: ecco tutte le date e le informazioni

L’Udinese ha reso note le date e i luoghi dove svolgerà il ritiro pre campionato per la stagione 2019-2020: tutte le info

Parallelamente alla presentazione del nuovo direttore sportivo dell’Udinese, Pier Paolo Marino, la società friulana ha svelato anche come si svolgerà il ritiro pre stagionale. Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha annunciato infatti date e luoghi del ritiro.

I bianconeri si ritroveranno domenica 7 luglio, per poi svolgere una prima parte di preparazione, fino al 20 luglio, a Udine al solito centro sportivo.. Dal 21 luglio al 2 agosto al via il ritiro vero e proprio, con la squadra che salirà in Austria, nell’ormai consueta sede di Sankt Veit. In programma diverse amichevoli che saranno annunciate prossimamente.