Riva Italia, gli azzurri perdono il loro bomber

Con Gigi Riva l’Italia perde il miglior marcatore della storia della nostra nazionale: il suo record è ancora imbattuto

Possiamo dirlo: Gigi Riva è stato l’ultimo grande bomber che ha vestito la maglia azzurra. Si, perchè dopo di lui nessuno è riuscito neanche lontanamente ad avvicinare le 35 reti totali in Nazionale realizzate dalla leggenda del Cagliari. Il più vicino, ancora in attività, è Immobile con 17 reti. Completano il podio azzurro vecchie glorie come Meazza e Piola. Insomma, l’Italia da più di 50 anni è incapace di produrre un bomber di razza.

E chi sono i capocannonieri delle nazionali più blasonate? In Olanda guida Van Persie con 50 reti, seguono Giroud per la Francia con 56, David Villa per la Spagna con 59 e Kane per l’Inghilterra con 61. Bisogna andare oltreoceano per trovare Suarez e le sue 68 reti con l’Uruguay. Klose è il più prolifico bomber della Germania con 71 marcature, poi troviamo Neymar che ne ha segnate 79 col Brasile, mentre Lewandoswski con la Polonia di gol ne ha fatti 81. Messi supera quota100 (106 reti per l’esattezza) con la maglia dell’albiceleste mentre a guardare tutti dall’alto è CR7 con le sue 128 reti alla guida del Portogallo.