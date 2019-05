Rivaldo a Gabriel Jesus: «Vai via dal Manchester City!»

Rivaldo consiglia il connazionale Gabriel Jesus: secondo il fuoriclasse, il giovane brasiliano deve lasciare il Manchester City

Ecco le motivazioni dell’ex campione del Barcellona:«Come giovane prospetto potrebbe restare e continuare ad evolvere con Guardiola sperando di avere più chance oppure potrebbe andarsene in un altro club di simile livello per provare a diventare un titolare fisso. Ha già guadagnato esperienza e maturità con il City e sembra pronto per una nuova sfida in una squadra per la quale potrebbe rivelarsi maggiormente importante».