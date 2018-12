Domani si deciderà il futuro della Copa Libertadores con la super sfida tra River Plate e Boca Juniors. I tifosi biancorosso sono già a Madrid

Tutto pronto a Madrid per la super sfida di domani. River Plate e Boca Juniors si affronteranno in una sfida leggendaria per il titolo della Copa Libertadores. Dopo gli scontri avvenuti al di fuori del Centenario, la Conmebol in accordo con le autorità spagnole ha optato per giocare l’accesissimo derby al Santiago Bernabeu, per evitare ulteriori problemi. Direttamente dal Plaza del Sol, un video mostra come i tifosi Millionarios abbiano già riempito la capitale iberica con cori e sciarpe argentine. Una sfida che è già leggenda.