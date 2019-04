Rizzoli ammette l’errore di Fabbri: possibili provvedimenti, domani incontro col Milan

Rizzoli e Nicchi avrebbero ammesso gli errori di Fabbri nel corso di Juventus-Milan, domani incontro con due rappresentanti rossoneri

Non è passato ovviamente inosservato neanche agli occhi del designatore Rizzoli e del presidente dell’AIA Nicchi l’arbitraggio inadeguato di Fabbri ieri sera all’Allians Stadium nel corso di Juventus-Milan. Da quanto risulta i due dirigenti della classe arbitrale nostrana avrebbero già ammesso l’errore del fischietto emiliano nei confronti del quale verranno presi sicuri provvedimenti come avvenuto con Abisso nei giorni successivi all’altrettanto polemico Fiorentina-Inter di qualche settimana fa.

Domani alle 11 in Lega ci sarà un incontro fra il designatore degli arbitri Rizzoli, il presidente dell’AIA Nicchi ed i rappresentati di tutti i club tra cui ovviamente quelli del Milan. Per i rossoneri presenti sia mister Gattuso che Leonardo i quali torneranno ovviamente a parlare dell’inadeguata direzione di Fabbri in Juventus-Milan. Sia Rizzoli che Nicchi domani saranno chiamati a spiegare ai due rossoneri la serie di incongruenze rintracciabili nell’arbitraggio di Fabbri che verrà probabilmente sospeso per qualche partita.

L’arbitraggio di Fabbri è stato contestato duramente da Leonardo ieri al termine di Juventus-Milan, tra le situazioni “a limite” secondo la moviola però non ci sarebbe soltanto il mani chiaro di Alex Sandro ma anche l’evidente strattonata in area di Mandzukic su Castillejo e il calcio rifilato dallo stesso croato a Romangoli sul finale di gara. Nell’ultimo caso possibile l’intervento della prova tv su decisione del giudice sportivo e conseguente squalifica per il centravanti bianconero.