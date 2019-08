Robben è già nostalgia? L’olandese: «Forse torno indietro…»

Robben ha da qualche mese lasciato il calcio giocato ma pensa a una clamorosa marcia indietro: «Vediamo tra qualche mese»

Arjen Robben ha dato a giugno l’addio al calcio giocato, dopo una carriera stellare dedicata per gran parte del tempo al Bayern Monaco. Tra titoli inglesi, spagnoli, tedeschi ed europei ha in bacheca davvero qualsiasi tipo di trofeo. Separarsi dal calcio non è di certo una mossa semplice da portare avanti.

Lo conferma lui stesso, ai microfoni di NPO Radio: «Ritirarmi è stata senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso in carriera. Ma come dico sempre: mai dire mai. Forse tra uno o due mesi avrò quella strana sensazione di perdere tutto e troppo in fretta che dovrò tornare indietro».